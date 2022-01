Tassonomia verde | l’Emilia Romagna si opponga a chi vuole nucleare e gas tra le fonti green

(Di domenica 30 gennaio 2022) Opporsi alla proposta della Commissione Ue: tutela gli interessi della Francia e dei grandi gruppi delle fossili, in contrasto con la tutela dell’ambiente e la riduzione delle emissioni di CO2 La proposta della Commissione Ue di inseriree gas metano nella, cioè di certificarli come, aprendo così l’accesso ai fondi europei destinati a investimenti ambientalmente sostenibili, sta giustamente suscitando forte opposizione in tutta Europa. Anche il gruppo di esperti Ue che ha contribuito a stilare la prima classificazione delle attività verdi e la Corte di Giustizia europea, stando a notizie ufficiose filtrate sulla stampa, si appresterebbero a bocciare la proposta della Commissione. L’inserimento die gas tra le...

Secondo il gruppo ufficiale di esperti convocato dall'Unione Europea per redigere l'elenco delle fonti energetiche "green", l'atto delegato dellaproposto dalla commissione Europea ......con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg) e per il 70% con la... come il trasporto pesante, A2a vuole mettere a disposizione soluzioni come l'idrogenoe il ...Riascolta Si può fare transizione di Si può fare. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.La presa di posizione del presidente, il tedesco Hoyer, contro il possibile inserimento di nucleare e gas, caldeggiato dalla Francia, all'interno delle ...