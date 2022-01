Sport in tv oggi (domenica 30 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di domenica 30 gennaio 2022) oggi, domenica 30 gennaio 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Coppa d’Africa, il basket con la Serie A, il ciclocross con i Mondiali, i motori con la 24 ore di Daytona, l’atletica con il Cinque Mulini, l’ippica con il Grand Prix d’Amerique di trotto, e gli Sport invernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica e slittino naturale. Ci saranno inoltre la Marcialonga di sci di fondo, i Mondiali di sci velocità, i Mondiali di slittino, i Mondiali junior di speed skating e gli Europei Open (validi per l’IBU Cup) di biathlon. programma Sport IN TV oggi (domenica 30 gennaio) 19.40 (di ieri) Motori, 24 ore di Daytona – IMSA ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)302022, saranno di scena diversi: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Coppa d’Africa, il basket con la Serie A, il ciclocross con i Mondiali, i motori con la 24 ore di Daytona, l’atletica con il Cinque Mulini, l’ippica con il Grand Prix d’Amerique di trotto, e gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, combinata nordica e slittino naturale. Ci saranno inoltre la Marcialonga di sci di fondo, i Mondiali di sci velocità, i Mondiali di slittino, i Mondiali junior di speed skating e gli Europei Open (validi per l’IBU Cup) di biathlon.IN TV30) 19.40 (di ieri) Motori, 24 ore di Daytona – IMSA ...

Advertising

SkySport : Coppa d'Africa, i risultati di oggi: Camerun e Burkina Faso in semifinale #SkySport #CoppadAfrica #Camerun… - mengonimarco : Abbiamo parlato di sport, di performance, di aspettative e di progetti per il futuro. Abbiamo sogni diversi, ma gli… - Corriere : ?? MATTEO! - zazoomblog : Sport in tv oggi (domenica 30 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - #Sport #… - pointofnews : #ciclocross oggi, #mondiali 2022: #orari 30 #gennaio, #programma, tv, streaming, italiani in gara – #oa Sport. Leg… -