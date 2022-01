Serie C, 24a giornata (17.30): successi per Turris e Avellino, pari Monopoli (Di domenica 30 gennaio 2022) Serie C, nelle gare della 24a giornata di campionato giocate alle 17.30 tutte riguardanti il girone C della terza Serie, la Turris supera in casa la Vibonese in modo piuttosto agevole, mentre il Palermo manda ko il pur volenteroso Monterosi Tuscia al “Barbera”. Il Catanzaro, dal canto suo, veste i panni del pirata ed espugna il campo del Catania. Qualcosa di simile riesce anche all’Avellino, che a Potenza batte i rossoblu lucani e si prende i tre punti. Un’importante vittoria esterna se l’assicura anche il Campobasso, bravo a battere in trasferta la formazione pugliese della Fidelis Andria. pari senza gol, infine, in Latina-Taranto e nel derby Monopoli-Virtus Francavilla. Così i risultati e i marcatori. Serie C girone C, 24a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)C, nelle gare della 24adi campionato giocate alle 17.30 tutte riguardanti il girone C della terza, lasupera in casa la Vibonese in modo piuttosto agevole, mentre il Palermo manda ko il pur volenteroso Monterosi Tuscia al “Barbera”. Il Catanzaro, dal canto suo, veste i panni del pirata ed espugna il campo del Catania. Qualcosa di simile riesce anche all’, che a Potenza batte i rossoblu lucani e si prende i tre punti. Un’importante vittoria esterna se l’assicura anche il Campobasso, bravo a battere in trasferta la formazione pugliese della Fidelis Andria.senza gol, infine, in Latina-Taranto e nel derby-Virtus Francavilla. Così i risultati e i marcatori.C girone C, 24a ...

