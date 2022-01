Serie B: Vicenza batte Alessandria e torna a sperare, Crotone beffa Parma nel finale (Di domenica 30 gennaio 2022) I risultati delle partite del pomeriggio, valide come recuperi della Serie B 2021/2022. Il Vicenza trova una fondamentale vittoria casalinga contro l’Alessandria, e torna a sperare in un posto quantomeno nei playout: la squadra di Brocchi è a 11 punti, a -6 dal Cosenza terzultimo. 2-1 il risultato finale, con la doppietta di Diaw a regalare la gioia ai tifosi presenti allo Stadio Menti: l’attaccante apre i conti al 27? con un bel diagonale e chiude i conti al 78? con un perfetto colpo di testa all’angolino su cui Pisseri non può nulla. In mezzo, la rete di Chiarello al 44?, grazie ad un ottimo inserimento sul cross di Parodi. In avvio di ripresa, i piemontesi sono rimasti in dieci per la seconda ammonizione a Ba, per un’ostruzione su Diaw. beffa clamorosa nel ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) I risultati delle partite del pomeriggio, valide come recuperi dellaB 2021/2022. Iltrova una fondamentale vittoria casalinga contro l’, ein un posto quantomeno nei playout: la squadra di Brocchi è a 11 punti, a -6 dal Cosenza terzultimo. 2-1 il risultato, con la doppietta di Diaw a regalare la gioia ai tifosi presenti allo Stadio Menti: l’attaccante apre i conti al 27? con un bel diagonale e chiude i conti al 78? con un perfetto colpo di testa all’angolino su cui Pisseri non può nulla. In mezzo, la rete di Chiarello al 44?, grazie ad un ottimo inserimento sul cross di Parodi. In avvio di ripresa, i piemontesi sono rimasti in dieci per la seconda ammonizione a Ba, per un’ostruzione su Diaw.clamorosa nel ...

