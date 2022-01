Sanremo 2022 | Junior Cally accusa Highsnob | Quel brano è mio Ecco testo del ' dissing'

Advertising

vascorossi : VASCO ROSSI 1982 – 2022 40 anni da “VADO AL MASSIMO”…VADO A SANREMO Accadeva il 29 gennaio 1982, al Festival di S… - RadioItalia : L'importanza dei rapporti sani, che permettono di respirare: così @sangiovann1 descrive il suo brano?? L'intervist… - VanityFairIt : Dai giovanissimi Sangiovanni e Giulia Stabile al mitico Gianni Morandi con l'inseparabile Anna, passando attraverso… - CCIAARIVLIG : RT @MontiFrancy82: #CASASANREMO2022 : IL 30 GENNAIO ALLE 18 IL TAGLIO DEL NASTRO CON #AMADEUS - AnnafrauAnna : RT @IlContiAndrea: #Mahmood e #Blanco tra scherzi e ironia: 'Stiamo progettando un figlio. Meglio fare un figlio che un disco assieme. Un b… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Sei un poveraccio": a due giorni dall'inizio diJunior Cally , all'anagrafe Antonio Signore, parte all'attacco di Michele Matera in arte Mike Highsnob, che parteciperà al Festival in ...Junior Cally accusa Highsnob di aver presentato aun brano scritto da lui, e lo ha fatto sui socal e pubblicando un 'dissing' su Youtube: 'Caro Mike' . Mancano due giorni al Festival e scoppia subito la prima polemica sulle canzoni in ...Problemi di salute per Donatella Rettore alla vigilia del Festival di Sanremo 2022. La cantante rock è tra i 25 artisti in gara alla kermesse musicale guidata da Amadeus, che ricopre il duplice ruolo ...Sarà Roberta Metsola, la nuova presidente del Parlamento europeo, l’ospite d’onore di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, in onda domenica 30 gennaio dalle 20 su Rai3. Maltese, avvocatessa specializzata ...