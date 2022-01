Mattarella bis | Di Maio | “Ripartiamo dalla sua disponibilità e dal suo valore”

(Di domenica 30 gennaio 2022) ROMA – “Grazie Presidentesua, dal suo, dal suo instancabile lavoro. Ora continuiamo a impegnarci tutti per il Paese, con serietà e senso di responsabilità. La nostra bussola è l’amore per l’Italia, per l’Italia che vuole stabilità e rilancio. Da oggi stesso riprendiamo la strada maestra, quella che porta alla piena ripartenza”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli affari esteri, Luigi Di(foto), a proposito della rielezione di Sergiocome presidente della Repubblica. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab… - luisa83156856 : RT @frati_fulvio: @DeerEwan Questo Parlamento è stato eletto con una legge sbagliata (il “Rosatellum”) che adesso dovrà essere cambiata. È… - Silvia71_80 : RT @Silvia71_80: @ManfrediPotenti Mattarella sarebbe stato eletto ANCHE senza i voti della Lega. E francamente non ho ancora capito PERCHÉ… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella bis

Il prezzo da pagare? Ildi, appunto. E la rabbia del presidente riconfermato. Video su questo argomento "Il capo dei Servizi non può farlo". Renzi boccia Elisabetta Belloni al ...'Nell'ultimo vertice di Centrodestra eravamo tutti contro un. Poi, e l'ho anche scritto in un post, scopro che si erano messi tutti d'accordo su, su proposta di Salvini. Non ...Dovremmo scorgere il volto sfingeo d’un potere che da anni, picconata dopo picconata, sta demolendo quel che resta dello stato sociale e il sontuoso edificio della democrazia repubblicana ...Le "ceneri" della rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale sono ancora calde ma è già tempo di tirare le somme di come ...