Juventus, Bentancur al Tottenham è fatta: cifre e dettagli dell’affare (Di domenica 30 gennaio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri avrebbero ormai chiuso col Tottenham la trattativa per il trasferimento a Londra di Bentancur Secondo quanto riferito da Sky Sport, Juve e Tottenham sono allo scambio dei documenti per il passaggio di Rodrigo Bentancur in Inghilterra. Tutto fatto, dunque, per l’addio del centrocampista uruguaiano. Per l’ex Boca Juniors, gli Spurs verseranno 19 milioni di euro più 6 di bonus nelle casse della Juventus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Calciomercato Juve: i bianconeri avrebbero ormai chiuso colla trattativa per il trasferimento a Londra diSecondo quanto riferito da Sky Sport, Juve esono allo scambio dei documenti per il passaggio di Rodrigoin Inghilterra. Tutto fatto, dunque, per l’addio del centrocampista uruguaiano. Per l’ex Boca Juniors, gli Spurs verseranno 19 milioni di euro più 6 di bonus nelle casse della. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

