Insulti a Umberto Carriera, ecco ildoppio binario: una denuncia è stata archiviata, altre no (Di domenica 30 gennaio 2022) PESARO - Diffamazione nei confronti di Umberto Carriera , un insultatore finirà a processo , un altro caso invece è stato archiviato. Nei giorni scorsi davanti al gip sono finiti due casi distinti e ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 30 gennaio 2022) PESARO - Diffamazione nei confronti di, un insultatore finirà a processo , un altro caso invece è stato archiviato. Nei giorni scorsi davanti al gip sono finiti due casi distinti e ...

Advertising

Ciccio_83 : @UmbertoF97 Sai Umberto che il semplice fatto che si possa discutere con una persona come te, senza ricorrere a ins… - Giovamagi : C’è una parte consistente del Milan twitter a me fortunatamente sconosciuta che sbraita, vomita insulti verso gioca… - alessanFERRON : Altro da Norimberga - AA31192Patriota : RT @tempoweb: #Galimberti vuole la dittatura dei tecnici al #governo. Poi l’oltraggio alla #Casellati #quirinale2022 #draghi #colao #franco… - pl1952 : In Onda, Umberto Galimberti vuole la dittatura dei tecnici al governo. Poi l'oltraggio alla Casellati… -