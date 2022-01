Il centrodestra non c’è più. Va ricostruito. La Meloni: “Avevamo i numeri, come maggioranza relativa, almeno per dare le carte. Ma nella coalizione molti non lo hanno voluto” (Di domenica 30 gennaio 2022) Il centrodestra “va ricostruito”. “Avevamo i numeri, come maggioranza relativa, almeno per dare le carte. Ma nella coalizione molti non lo hanno voluto. Non mi dimentico che nella Nazione milioni di elettori lo chiedono”. “Inizio dal mio partito, percepisco la solitudine di tanta gente che non ha compreso, che non voleva finisse così” ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, in un’intervista al Corriere della Sera in merito a quanto avvenuto per l’elezione del Presidente della Repubblica (leggi l’articolo). Meloni spiega che “noi non siamo solo destra, siamo conservatori, e non di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Il“va”. “perle. Manon lo. Non mi dimentico cheNazione milioni di elettori lo chiedono”. “Inizio dal mio partito, percepisco la solitudine di tanta gente che non ha compreso, che non voleva finisse così” ha detto la leader di Fdi, Giorgia, in un’intervista al Corriere della Sera in merito a quanto avvenuto per l’elezione del Presidente della Repubblica (leggi l’articolo).spiega che “noi non siamo solo destra, siamo conservatori, e non di ...

AlexBazzaro : Se vieni eletto nel centrodestra e non voti il primo candidato Presidente di centrodestra della storia, fatti due domande! #Quirinale - galeazzobignami : Bisogna rifondare il centrodestra da capo perché il Centro Destra parlamentare non esiste. Non voteremo Mattarella… - ItaliaViva : Non era difficile prevedere come sarebbe andata a finire con 'le carte' in mano al centrodestra, anzi c'era qualcun… - LazioSolo : Sotto #Vergognatevi il disappunto di molti destri che non vogliono ammettere l'incapacità del #centrodestra - AnnaAlisa12 : RT @vfeltri: Il centrodestra si è sfasciato. Un suicidio e l’unica che si salva è Giorgia Meloni, grande donna che non si piega e non si sp… -