Tragico incidente a Giugliano, muore giovane di 20 anni. È di pochissimi minuti fa la notizia di un drammatico incidente avvenuto a Corso Campano, nei pressi del bar Millenium. La vittima si chiamava Andrea Pragliola e viveva a pochi passi dal luogo dello schianto. Secondo una primissima ricostruzione, il giovane

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano sangue Giugliano, giovane africano morto in strada: è giallo nel centro storico Il corpo senza vita del giovane è stato trovato riverso a terra in una piazza di sangue. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano che hanno avviato le indagini.

Un regista americano è sotto processo a Roma per un reato di epoca fascista ...non era più interessata alla sua testimonianza e il procuratore Lucio Giugliano è arrivato al punto di cercare di ostacolare la sua testimonianza, che puntava a sottolineare un legame tra il sangue ...

Giugliano, sangue sulle strade: Andrea muore a 20 anni in un incidente Teleclubitalia.it “Una vergogna”: la storia del giornalista messo alla sbarra da un magistrato Tra i tanti rinvii imposti dal Covid, in queste settimane, c’è stato anche quello del processo contro Kelly Duda. L’imputazione? Oltraggio a un magistrato ...

Giugliano, giovane trovato morto in strada: è giallo Giallo in via Mattia Coppola a Giugliano dove è stato trovato morto un giovane sudafricano. Il corpo senza vita del giovane è stato trovato riverso a terra in una piazza di sangue. Sul posto gli agent ...

