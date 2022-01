Calciomercato Juve, Kulusevski saluta e spiazza i tifosi: “Spero di…” (Di domenica 30 gennaio 2022) La Juve ha ceduto Kulusevski al Tottenham. L’ex Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di partire per Londra. In casa Juventus sono stati giorni molto intensi. La società ha deciso di modificare la squadra in questa sessione di mercato di gennaio per cercare di raggiungere l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions. L’acquisto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 30 gennaio 2022) Laha cedutoal Tottenham. L’ex Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di partire per Londra. In casantus sono stati giorni molto intensi. La società ha deciso di modificare la squadra in questa sessione di mercato di gennaio per cercare di raggiungere l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions. L’acquisto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

carlolaudisa : Semaforo verde per #Zakaria alla #Juve. Nella notte il doppio accordo con il #Tottenham sia per #Bentancur che per… - Gazzetta_it : Bentancur-Kulusevski al Tottenham, è fatta. E la Juve accoglie Zakaria #calciomercato - Gazzetta_it : Juve, anche Zakaria da #Allegri. Con Kulusevski e Benta al Tottenham #calciomercato - Filo2385Filippo : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO TORINO, DERBY CON LA JUVE PER GATTI DEL FROSINONE Al momento i bianconeri sono in vantaggio #SkySport #Sky… - gianluca_roux : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO TORINO, DERBY CON LA JUVE PER GATTI DEL FROSINONE Al momento i bianconeri sono in vantaggio #SkySport #Sky… -