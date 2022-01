Atletica, Cinque Mulini 2022: risultati gara maschile. Nibret Melak firma la doppietta in volata, italiano fuori dalla top-10 (Di domenica 30 gennaio 2022) Nibret Melak ha vinto la Cinque Mulini 2022, tradizionale evento di corsa campestre andato in scena sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano). L’etiope era il grande favorito della vigilia e ha trionfato nella 90ma edizione di questa kermesse, inserita nel circuito World Cross Country (livello Gold, il più alto per la Federazione Internazionale di Atletica leggera). Il 22enne ha messo la sua firma per la seconda volta consecutiva, dopo l’apoteosi dello scorso anno quando la manifestazione fu condizionata in collocazione e svolgimento dall’emergenza sanitaria. Nibret Melak è stato il migliore dopo 10,2 km corsi sotto un bel sole e in condizioni climatiche decisamente gradevoli considerando che siamo a fine gennaio. ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)ha vinto la, tradizionale evento di corsa campestre andato in scena sui pratoni di San Vittore Olona (in provincia di Milano). L’etiope era il grande favorito della vigilia e ha trionfato nella 90ma edizione di questa kermesse, inserita nel circuito World Cross Country (livello Gold, il più alto per la Federazione Internazionale dileggera). Il 22enne ha messo la suaper la seconda volta consecutiva, dopo l’apoteosi dello scorso anno quando la manifestazione fu condizionata in collocazione e svolgimento dall’emergenza sanitaria.è stato il migliore dopo 10,2 km corsi sotto un bel sole e in condizioni climatiche decisamente gradevoli considerando che siamo a fine gennaio. ...

