Atalanta | manca solo l’ufficialità per il centrocampista!

Il trasferimento di Valentin Mihaila all'Atalanta sta per andare a buon fine: manca solo l'annuncio ed è stato trovato l'accordo con il Parma sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro più bonus. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'arrivo del calciatore rumeno a Bergamo tiene aperta la possibilità di prestito di Miranchuk alla Lazio, per il quale Atalanta e biancocelesti stanno ancora trattando.

