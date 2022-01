Snowboardcross | Michela Moioli seconda dopo le qualificazioni a Cortina d’Ampezzo

(Di sabato 29 gennaio 2022) Gara di casa per i colori italiani per la Coppa del mondo di: sono appena terminate lein quel didove in serata andrà in scena la fase finale sia per gli uomini che per le donne. Subito un buon risultato per la neo portabandiera del Bel Paese alle Olimpiadi di Pechino:vuol lanciarsi al meglio verso l’appuntamento a Cinque Cerchi ed è al momentoalle spalle della britannica Charlotte Bankes. L’unica altra azzurra a qualificarsi è Sofia Belinghieri, tredicesima. Caterina Carpano è fuori con la diciassettesima piazza, Francesca Gallina 22ma. Al maschile il canadese Eliot Grondin al comando. Avanzano ben sei azzurri: nono Lorenzo Sommariva, quattordicesimo Tommaso Leoni, quindicesimo Omar Visintin, ...

La storia di Michela Moioli, nuova portabandiera dell'#italiateam alle #olimpiadi di #Pechino2022

Primo podio stagionale a Cervinia per Michela Moioli, che chiude terza la gara di snowboardcross. Nella big final vince la ceca Eva Samkova, secondo posto per la statunitense Lindsey Jacobellis.