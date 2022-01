Scherma | Coppa del Mondo sciabola | Rossella Gregorio terza a Plovdiv

Leggi su sportface

(Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo il terzo posto di Tbilisi,bissa il terzo gradino del podio nella tappa didideldifemminile. L’azzurra dei Carabinieri si è dovuta arrendere in semifinale all’azera Anna Bashta che al termine di un assalto estremamente equilibrato, si è imposta 15-13.a iniziato la sua gara dal tabellone dei 64 vincendo nettamente 15-4 sull’ungherese Katinka Battai e superando poi l’altra magiara Luca Laszlo per 15-13. Poi ha superato 15-11 la russa Evgenia Podpaskova e 15-10 l’ungherese Liza Pusztai. L’azera Bashta ha poi conquistato la vittoria della gara superando in finale la francese Manon Manon Apithy-Brunet 15-10. Tra le altre azzurre in gara, Martina Criscio e Chiara Mormile sono ...