Scafati | Russo contro Salvati | “Se ha dignità si dimetta”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Cristoforo, sindaco di, attualmente attacca l’opposizione. Un’opposizione che, chiariamoci, fa solo il suo dovere. E lui dovrebbe saperlo bene, visto che prima di diventare sindaco è stato in minoranza per tanti anni. Con i suoi colleghi di partito ha fatto denunce e si è recato in prefettura più volte. Ha svolto al meglio il suo ruolo di oppositore, quello che ora invece tenta di bloccare a chi contesta la sua azione politica. Tutto questo è assurdo”. Così Michele, consigliere comunale diin quota “Insieme per”, contesta le recenti dichiarazioni del primo cittadino sull’operato della maggioranza. “Afrana la terra sotto i piedi non per colpa della minoranza, ma a causa di alleati litigiosi e poco inclini a fare ...

A chiedere un'operazione di trasparenza in tal senso è Michele, consigliere comunale di. 'L'apertura è incompleta, soprattutto quella di Sant'Antonio Abate e riguardante la M3, perché ...... Scafati, tuona Russo su Salvati: "Per dignità lo invito a dimettersi. A Salvati frana la terra sotto i piedi non per colpa della minoranza" ... Scafati. Russo. "A Salvati frana la terra sotto i piedi non per colpa della minoranza, ma a causa di alleati litigiosi" ...