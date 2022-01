Sampdoria, Sensi è arrivato in città: primo giorno a Bogliasco – VIDEO (Di sabato 29 gennaio 2022) Stefano Sensi è arrivato questa mattina Bogliasco per cominciare la sua nuova avventura alla Sampdoria #Sensi arriva a Bogliasco: le prime immagini alla #Sampdoria pic.twitter.com/IdKrX8Uu9G— SampNews24 (@SampNews24) January 29, 2022 Comincia l’avventura di Stefano Sensi alla Sampdoria. Il centrocampista, ufficializzato ieri con il deposito del contratto in Lega Calcio, si è sistemato all’AC Hotel e questa mattina si è messo a disposizione di Marco Giampaolo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Stefanoquesta mattinaper cominciare la sua nuova avventura allaarriva a: le prime immagini alla #pic.twitter.com/IdKrX8Uu9G— SampNews24 (@SampNews24) January 29, 2022 Comincia l’avventura di Stefanoalla. Il centrocampista, ufficializzato ieri con il deposito del contratto in Lega Calcio, si è sistemato all’AC Hotel e questa mattina si è messo a disposizione di Marco Giampaolo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@sampdoria | Depositato in Lega il contratto di Stefano #Sensi: il centrocampista arriva in prestito dall’@Inter - TMit_news : ???? Contratto depositato in Lega: Stefano #Sensi in prestito secco alla #Sampdoria ????????? #TMmercato #calciomercato… - DiMarzio : #Inter, il saluto di #Sensi dopo il passaggio alla #Sampdoria - CalcioNews24 : Comincia l'avventura di #Sensi alla #Sampdoria - SampNews24 : #Sampdoria, #Sensi è a Genova: le immagini dell’arrivo a Bogliasco – VIDEO -