Rui Rio e la destra che piace al nord operoso del Portogallo al voto

(Di sabato 29 gennaio 2022) Lisbona. “Quasi luterano”, così ricordano Rui Rio alcuni dei collaboratori più stretti al comune di Porto, città dove l’attuale presidente del Partito socialdemocratico portoghese, il centroconservatore, è stato sindaco dal 2002 al 2013. L’aggettivo lo deve un po’ agli anni trascorsi sui banchi del liceo tedesco, un po’ al rigore con cui provò a ridurre il debito della città, sebbene questo terreno, in, sia la palude in cui finiscono per impantanarsi tutti. Non a caso si ridusse di cento milioni, ma nei conti in rosso del comune ne rimasero altri cento e un pugno di investimenti fallimentari in ambito edilizio e di mobilità urbana. All’inizio della pandemia, Rio fece notizia all’estero per la mano tesa al premier socialista António Costa. In Parlamento pronunciò parole che saranno citate con nostalgia e sussiego quando si vorrà ...