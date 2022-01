Quirinale, Salvini ora apre a Mattarella (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine si finirà al “bis degli incapaci”. Ovvero alla soluzione di un secondo settennato di Sergio Mattarella. Questo è il segnale arrivato dal Parlamento, che da tre giorni fa confluire sempre più voti sul capo dello Stato uscente. E questa è anche la direzione che stanno prendendo i leader dei partiti. Enrico Letta è finalmente uscito allo scoperto, ammettendo di aver giocato per affossare la Casellati e “tornare al punto di partenza”, da dove – se non si trovasse un nome alternativo – non si potrebbe far altro che andare in ginocchio da Mattarella. Italia Viva non sarebbe del tutto contraria, i centristi anche sebbene insieme lavorino a Casini. Un pezzo del M5S è favorevole sin dal principio. E adesso pure Salvini ha aperto uno spiraglio: “Il bis sì, ma solo con convinzione”. La spinta del Pd per Mattarella Tutto ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine si finirà al “bis degli incapaci”. Ovvero alla soluzione di un secondo settennato di Sergio. Questo è il segnale arrivato dal Parlamento, che da tre giorni fa confluire sempre più voti sul capo dello Stato uscente. E questa è anche la direzione che stanno prendendo i leader dei partiti. Enrico Letta è finalmente uscito allo scoperto, ammettendo di aver giocato per affossare la Casellati e “tornare al punto di partenza”, da dove – se non si trovasse un nome alternativo – non si potrebbe far altro che andare in ginocchio da. Italia Viva non sarebbe del tutto contraria, i centristi anche sebbene insieme lavorino a Casini. Un pezzo del M5S è favorevole sin dal principio. E adesso pureha aperto uno spiraglio: “Il bis sì, ma solo con convinzione”. La spinta del Pd perTutto ...

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - ZanAlessandro : Salvini ha “bruciato” rovinosamente anche la candidatura della presidente del Senato, seconda carica dello Stato. C… - tazroby : @mastrobradipo In un paese normale il gruppo dirigente avrebbe chiesto le dimissioni per il bene del partito #Salvini #Quirinale - MarcelloArresto : RT @lorepregliasco: Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risultato p… -