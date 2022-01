Quirinale, Letta: “Salvini ha creato un cortocircuito” (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E’ durissima. Fortuna che c’è il PD. Fortuna che c’è unità del PD”. Lo ha detto, tra gli applausi, il segretario del Pd Enrico Letta, aprendo l’assemblea dei grandi elettori Dem.“Ieri grande successo nostro la mattina – ha aggiunto -. Vi ringrazio perche siete stati eccezionali nel fidarvi della tattica. E’ stata una vittoria che ci ha consentito di tornare alla casella di partenza”. “Per un successo – ha sottolineato Letta – c’è bisogno che la nostra logica ‘non deve esserci un vincitorè prevalga. Non lo capiscono tutti. E non capirlo vuol dire non comprendere che il bandolo della matassa si trova solo con un accordo tra tutti”.“Noi dobbiamo tentare nelle discussioni all’interno della maggioranza, tutto il possibile perchè la quadratura del cerchio avvenga – ha aggiunto -. La coerenza tra maggioranza di governo, due coalizioni e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E’ durissima. Fortuna che c’è il PD. Fortuna che c’è unità del PD”. Lo ha detto, tra gli applausi, il segretario del Pd Enrico, aprendo l’assemblea dei grandi elettori Dem.“Ieri grande successo nostro la mattina – ha aggiunto -. Vi ringrazio perche siete stati eccezionali nel fidarvi della tattica. E’ stata una vittoria che ci ha consentito di tornare alla casella di partenza”. “Per un successo – ha sottolineato– c’è bisogno che la nostra logica ‘non deve esserci un vincitorè prevalga. Non lo capiscono tutti. E non capirlo vuol dire non comprendere che il bandolo della matassa si trova solo con un accordo tra tutti”.“Noi dobbiamo tentare nelle discussioni all’interno della maggioranza, tutto il possibile perchè la quadratura del cerchio avvenga – ha aggiunto -. La coerenza tra maggioranza di governo, due coalizioni e ...

