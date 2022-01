Pit Beirer elogia Danilo Petrucci (Di sabato 29 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato in maniera a dire poco scoppiettante per Danilo Petrucci che si è guadagnato i complimenti da parte del mondo del motorsport per le sue imprese nella Dakar. Il manager del Team KTM, Pit Beirer, elogia il pilota ternano sul quale ha sempre creduto. Red Bull ha fallito il crash test: allarme rosso? Pit Beirer elogia Petrucci: quali le sue parole? Danilo Petrucci durante la Dakar ha dimostrato ancora una volta a tutto il mondo il proprio talento. Pit Beirer, manager del Team KTM, non ha mai avuto alcun dubbio in merito alle capacità del pilota che spera di ritrovare in futuro: “Non potevamo più continuare con lui in MotoGp, gli abbiamo regalato la Dakar. Non avevamo bisogno di un altro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 29 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato in maniera a dire poco scoppiettante perche si è guadagnato i complimenti da parte del mondo del motorsport per le sue imprese nella Dakar. Il manager del Team KTM, Pitil pilota ternano sul quale ha sempre creduto. Red Bull ha fallito il crash test: allarme rosso? Pit: quali le sue parole?durante la Dakar ha dimostrato ancora una volta a tutto il mondo il proprio talento. Pit, manager del Team KTM, non ha mai avuto alcun dubbio in merito alle capacità del pilota che spera di ritrovare in futuro: “Non potevamo più continuare con lui in MotoGp, gli abbiamo regalato la Dakar. Non avevamo bisogno di un altro ...

