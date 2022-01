Pillola anti-Covid Pfizer: quando arriva in Italia e cosa dicono gli esperti (Di sabato 29 gennaio 2022) arriva anche in Italia la Pillola anti-Covid di Pfizer. Un nuovo strumento che permetterà di contrastare la patologia innescata dal virus. Un'arma in più che potrà essere utilizzata nella partita contro il coronavirus che, da ormai da due e con le sue mutevoli forme, è responsabile della pandemia in corso. Un nuovo successo dalla scienza attorno al quale c'è molta curiosità, a partire dal sapere quando arriverà in Italia e come la Pillola contro il Covid funziona. Pillola anti-Covid, quando arriverà in Italia La Pillola, il cui nome è Paxlovid, sarà disponibile in Italia a partire dalla prima ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 29 gennaio 2022)anche inladi. Un nuovo strumento che permetterà di contrastare la patologia innescata dal virus. Un'arma in più che potrà essere utilizzata nella partita contro il coronavirus che, da ormai da due e con le sue mutevoli forme, è responsabile della pandemia in corso. Un nuovo successo dalla scienza attorno al quale c'è molta curiosità, a partire dal saperearriverà ine come lacontro ilfunziona.arriverà inLa, il cui nome è Paxlovid, sarà disponibile ina partire dalla prima ...

Agenzia_Ansa : Dall'Aifa via libera alla pillola anti-covid Pfizer, presto sarà disponibile in Italia. Dalla prima settimana febbr… - Agenzia_Ansa : L'Ema autorizza Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizz… - Vito90552801 : RT @Agenzia_Ansa: Dall'Aifa via libera alla pillola anti-covid Pfizer, presto sarà disponibile in Italia. Dalla prima settimana febbraio. T… - ivl24_it : Aifa, la pillola anti covid di Pfizer a febbraio in Italia - gazzettaparma : Accordo per 600mila trattamenti nel 2022. 1,7 mln over 50 no vax -