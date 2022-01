“Ora non ha scuse”: Juve, l’arrivo di Vlahovic è un ultimatum ad Allegri (Di sabato 29 gennaio 2022) l’arrivo di Vlahovic rilancia le speranze della Juve, ma aumenta anche la pressione sulle spalle di Allegri: la bordata che gela il tecnico bianconero L’acquisto di Vlahovic è stato di quelli importanti e, adesso, la Juventus è pronto a fare sul serio anche in campionato. O almeno, è questa la speranza della dirigenza e del popolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 29 gennaio 2022)dirilancia le speranze della, ma aumenta anche la pressione sulle spalle di: la bordata che gela il tecnico bianconero L’acquisto diè stato di quelli importanti e, adesso, lantus è pronto a fare sul serio anche in campionato. O almeno, è questa la speranza della dirigenza e del popolo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : L'avete richiesta, la stavate aspettando, non vedevamo l'ora di postarla. La card compleanno ?? ???????? ????????????????????,… - Inter : ?? | INTERVISTA 'Sono contento e orgoglioso di essere qui, non vedo l’ora di iniziare' ??? Le prime parole di Gosen… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - Salvato59832216 : @Rossanel_DNA Ora non lo sei più ci sono io - tablerider : RT @BelpietroTweet: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I voltagabbana impuniti del virus Non passa giorno che qualche esperto, politico o… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora non Sanremo 2022, i cantanti in gara: testi e titoli delle canzoni ...vive se non si balla Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame Io non parlo col mio cane ma c'è un bel legame E sto anche vedendo una Sono già tre sere Per ora mangiamo assieme Ma promette bene E non ...

Belloni, Cartabia e Severino: le tre candidate per il Quirinale con Draghi, Amato e Casini ... difficilmente si troverà la quadra per le 9,30, ora fissata per la settima votazione. La Stampa spiega oggi in un retroscena intitolato 'Opzione Donna' che alla candidatura femminile non si è ...

Ucraina, Minuto Rizzo (Nato): "Aperto negoziato, ma a Putin per ora non basta" Adnkronos Quirinale, le poche idee ma confuse dei leader fanno spazio al bis E ora c’è chi, con il senno di poi, si domanda: ma non era meglio votare lui? L’illusionista ha sempre bisogno di nuovi trucchi altrimenti il pubblico s’annoia e si distrae. Così in serata, dopo aver ...

Patrick Zaki dà il primo esame a distanza all’università di Bologna Il 30 e lode con cui Patrick Zaki torna a vivere dopo 22 mesi di carcere in Egitto: lo studente ha dato il primo esame e lo ha scritto sui social ...

...vive sesi balla Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame Ioparlo col mio cane ma c'è un bel legame E sto anche vedendo una Sono già tre sere Permangiamo assieme Ma promette bene E...... difficilmente si troverà la quadra per le 9,30,fissata per la settima votazione. La Stampa spiega oggi in un retroscena intitolato 'Opzione Donna' che alla candidatura femminilesi è ...E ora c’è chi, con il senno di poi, si domanda: ma non era meglio votare lui? L’illusionista ha sempre bisogno di nuovi trucchi altrimenti il pubblico s’annoia e si distrae. Così in serata, dopo aver ...Il 30 e lode con cui Patrick Zaki torna a vivere dopo 22 mesi di carcere in Egitto: lo studente ha dato il primo esame e lo ha scritto sui social ...