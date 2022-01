Napoli | il comunicato su Spalletti

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 gennaio 2022) La risposta delalle richieste di conferma per Luciano: ildel club azzurro Ilrisponde a chi chiedeva la conferma di Lucianocome allenatore del club. Ildei partenopei in risposta ai media:– «Informiamo che la SSCha un contratto con Lucianoche lega l’allenatore alla società fino a giugno 2024. Non c’è bisogno di confermare chi è già confermato». L'articolo proviene da Calcio News 24.