Mattarella, il centrodestra s’è buttato a sinistra (Di sabato 29 gennaio 2022) – Sì, come Totò, che diceva “quasi quasi mi butto a sinistra” nella speranza di averne vantaggi. Quali possano essere i vantaggi di Forza Italia e Lega nel buttarsi a sinistra non lo capiscono nemmeno loro, né Berlusconi né Salvini. Si salvano i Fratelli d’Italia che hanno seguito Giorgia Meloni, fiera di non aver cambiato idea. E così, dopo sette anni di Quirinale agli ordini del democristiano di sinistra Mattarella, esponente del Pd cattocomunista, e dopo trent’anni in tutto di Quirinale agli ordini della sinistra (Scalfaro passato da destra a sinistra, Ciampi azionista, Napolitano comunista, Mattarella del Pd), il centrodestra di Berlusconi e Salvini orfano della Meloni si è rassegnato a inchinarsi davanti alla sinistrella di Enricoletta per non ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022) – Sì, come Totò, che diceva “quasi quasi mi butto a” nella speranza di averne vantaggi. Quali possano essere i vantaggi di Forza Italia e Lega nel buttarsi anon lo capiscono nemmeno loro, né Berlusconi né Salvini. Si salvano i Fratelli d’Italia che hanno seguito Giorgia Meloni, fiera di non aver cambiato idea. E così, dopo sette anni di Quirinale agli ordini del democristiano di, esponente del Pd cattocomunista, e dopo trent’anni in tutto di Quirinale agli ordini della(Scalfaro passato da destra a, Ciampi azionista, Napolitano comunista,del Pd), ildi Berlusconi e Salvini orfano della Meloni si è rassegnato a inchinarsi davanti alla sinistrella di Enricoletta per non ...

Advertising

borghi_claudio : Era chiaro che si andasse a finire qui. Quando 70 ominicchi hanno gettato alle ortiche la possibilità di andare per… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - galeazzobignami : Bisogna rifondare il centrodestra da capo perché il Centro Destra parlamentare non esiste. Non voteremo Mattarella… - SpencerSimok : Solo io trovo Matteo Salvini profondamente triste e ridicolo in questo momento? #Mattarella #centrodestra… - Ernesto39019992 : @an_paci Bisognava cambiare tutto per non cambiare nulla? Hanno perso ancora gli italiani. Il centrodestra si è sui… -