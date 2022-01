Mattarella acclamato dal Parlamento. Draghi, grato (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Sergio Mattarella viene rieletto presidente della Repubblica con 759 voti. E' il presidente più votato dopo Sandro Pertini. E' il secondo presidente, dopo Giorgio Napolitano, ad essere rieletto al Colle più alto. Un lungo, lunghissimo applauso dell'Aula accoglie il bis. E il Parlamento lo proclama con un plebiscito. Mario Draghi si dice "grato" per il gesto di generosità. Sono due i tributi che i grandi elettori gli riservano: nel momento in cui il conteggio delle schede certifica il raggiungimento del quorum, a 505 voti. È il primo - e più lungo - applauso, quasi liberatorio. Le immagini delle telecamere scorrono tra i banchi dell'emicilo: tutti in piedi. Abbracci, strette di mano. Il volto del segretario del Pd, Enrico Letta, dopo giorni di tensione appare più disteso. Nello stesso istante, anche tra i ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Sergioviene rieletto presidente della Repubblica con 759 voti. E' il presidente più votato dopo Sandro Pertini. E' il secondo presidente, dopo Giorgio Napolitano, ad essere rieletto al Colle più alto. Un lungo, lunghissimo applauso dell'Aula accoglie il bis. E illo proclama con un plebiscito. Mariosi dice "" per il gesto di generosità. Sono due i tributi che i grandi elettori gli riservano: nel momento in cui il conteggio delle schede certifica il raggiungimento del quorum, a 505 voti. È il primo - e più lungo - applauso, quasi liberatorio. Le immagini delle telecamere scorrono tra i banchi dell'emicilo: tutti in piedi. Abbracci, strette di mano. Il volto del segretario del Pd, Enrico Letta, dopo giorni di tensione appare più disteso. Nello stesso istante, anche tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella acclamato Mattarella, quando il San Carlo gli chiese il bis alla prima dell'Otello Emozione per l'Inno di Mameli In quell'occasione, come testimoniano anche i video della serata, Mattarella fu letteralmente acclamato quando apparve nel palco reale con accanto i rappresentanti delle ...

Un eventuale Mattarella bis mostra l'inconsistenza delle leadership di partito Anzi, scongiurare Sergio Mattarella a restare dopo che aveva ribadito in ogni occasione la sua ... Sta di fatto che il primato della politica, più volte acclamato come principio guida, ne esce a pezzi a ...

C’è un solo Presidente Sostenere che tanto si sapeva, che era previsto e prevedibile, che nessuno aveva i numeri per far prevalere la propria posizione, che tanto non cambia mai niente, siamo ed eravamo al solito teatrino, ...

