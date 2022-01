Mara Venier, il tragico annuncio sulla malattia: “E’ successo dopo la terza dose” (Di domenica 30 gennaio 2022) La conduttrice di Domenica In "non perdona". Così, di fronte al commento inappropriato di uno scettico del vaccino, Venier ha deciso di commentare con la sua solita verve "Vaffanc*lo di cuore” con un cuoricino rosso. Così Mara Venier ha risposto alla provocazione di un utente sui social che, sotto a un foto di lei malata a letto ha commentato: “Covid? Evviva il siero sperimentale!“. Tutto è nato, appunto, da uno scatto pubblicato dalla popolare conduttrice su Instagram ieri, 28 gennaio. “A casa leggermente raffreddata, fatti tamponi tutto negativo!!“, la didascalia a corredo del selfie con tanto di sciarpa e cappello indosso. “Fatto il tampone?”, ha chiesto un utente che evidentemente non aveva letto la didascalia. “3 tamponi… non ho più il naso”, ha ironizzato Venier. Leggerezza e la battuta sempre pronta, ... Leggi su howtodofor (Di domenica 30 gennaio 2022) La conduttrice di Domenica In "non perdona". Così, di fronte al commento inappropriato di uno scettico del vaccino,ha deciso di commentare con la sua solita verve "Vaffanc*lo di cuore” con un cuoricino rosso. Cosìha risposto alla provocazione di un utente sui social che, sotto a un foto di lei malata a letto ha commentato: “Covid? Evviva il siero sperimentale!“. Tutto è nato, appunto, da uno scatto pubblicato dalla popolare conduttrice su Instagram ieri, 28 gennaio. “A casa leggermente raffreddata, fatti tamponi tutto negativo!!“, la didascalia a corredo del selfie con tanto di sciarpa e cappello indosso. “Fatto il tampone?”, ha chiesto un utente che evidentemente non aveva letto la didascalia. “3 tamponi… non ho più il naso”, ha ironizzato. Leggerezza e la battuta sempre pronta, ...

