Lazio, l'agente di Milinkovic-Savic a Roma. Le ultime sul suo futuro (Di sabato 29 gennaio 2022) Milinkovic-Savic, l'agente del centrocampista serbo a Roma. Cosa filtra sul futuro del giocatore della Lazio. Le ultime Mai visto un Sergej Milinkovic-Savic così. I numeri fotografano alla perfezione lo stato di forma del Sergente biancoceleste: nessun centrocampista della Serie A ha partecipato a più gol: 7 reti fatte e 8 assist, la somma fa 15. Sarri e i tifosi se lo coccolano. Per quanto riguarda il futuro – spiega Il Corriere dello Sport – l'agente Mateja Kezman, è a Roma da giorni per seguire da vicino il caso Kamenovic, altro suo assistito. Ha parlato con la società, ma non del futuro del Sergente, blindato sino al 2024. Difficile immaginare un rinnovo ...

