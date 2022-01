Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 gennaio 2022) La sordida gazzarra cui siamo costretti ad assistere in queste giornate è la plastica rappresentazione della particolarissima idiosincrasia che avvinghia le radici dell’albero repubblicano, come una malapianta, una inestinguibile gramigna: la crisi storica dei partiti come corpi intermedi rappresentativi e veicoli delle istanze sociali dal popolo alle istituzioni. In modo icasticamente semplice: l’albero sta morendo per mancanza d’acqua perché le fonti che ne piantarono i semi (scrivendo la Costituzione) non esistono più o, rectius, sono state rimpiazzate da consorterie personalistiche che mirano soltanto a perpetuare sè stesse e la propria sfera di influenza. Ed è, la crisi di valori repubblicani italiana, solo un tassello del più generale, irreversibile processo di decadimento e putrefazione del modello euro occidentale dello Stato Nazionale e delle sue più recenti ipostasi ...