Il barbiere Salim | nei giorni di riposo taglio gratuito a domicilio per persone disabili

(Di sabato 29 gennaio 2022) Cologno al Serio.Borni ha 31 anni e gli occhi buoni e sorridenti. Nel suo locale Barber Shop 999, in via Torino a Cologno al Serio, rimbomba una musica decisa, ma accogliente. Di origini tunisine, insegue la propria passione fin dall’adolescenza, facendo formazione per quattro anni nel Paese natale. Arriva in Italia nel 2012, all’età di 21 anni, e trova una Milano ostica: qui frequenta per un anno e mezzo un’accademia privata per parrucchieri e vive le difficoltà della strada, non avendo sempre un letto caldo in cui dormire. Decide allora di lasciare l’Italia e trascorre i successivi tre anni tra Francia e Belgio, sempre lavorando per barbieri. Nel 2017, torna nel capoluogo lombardo con voglia di rivalsa. Continua a guadagnarsi da vivere con la sua passione, fino a quando arriva una chiamata da Bergamo: si trasferisce e lavora per più di tre anni a Osio Sotto. ...