I 50 anni di C.P. Company (Di sabato 29 gennaio 2022) Pochi sanno che lo streetstyle è nato in Italia. Comunemente questo «movimento artistico» - come lo definì il compianto Virgil Abloh - si ricollega alla cultura americana dei primi anni Ottanta e Novanta e riunisce anime diverse, dai giganti dello sportwear all'estetica punk, dal look dei surfisti di Orange County a quello degli skater di Venice Beach. Il documentario Built to Fail arriva persino a indicare Shawn Stussy come fondatore del movimento, a partire dal 1984, anno di fondazione del suo brand di abbigliamento. Pochi sanno che già nel 1971, il giovane grafico pubblicitario Massimo Osti stava per dare una svolta al mondo della moda. Dopo il successo di Chomp Chomp, un brand di tshirt stampate attraverso la quadricromia e la serigrafia, Osti accetta di disegnare una collezione di abbigliamento maschile e di diventare socio dell'azienda produttrice cui fu dato il ...

