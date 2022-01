Giuliano Ferrara sta meglio. La moglie: “Notte tranquilla, ora ha chiesto un libro. Evviva!» (Di sabato 29 gennaio 2022) Giuliano Ferrara sta meglio. A dare buone notizie sullo stato di salute del giornalista e fondatore de il Foglio è la moglie Anselma Dell’Olio. “È stabile, la nottata è trascorsa tranquilla e stamane ha chiesto un libro. Evviva!”, ha raccontato. Ferrara sta meglio e ha chiesto un libro Il giornalista e volto televisivo per molti anni è ancora in prognosi riservata, ricoverato all’ospedale di Grosseto dopo l’infarto avuto giovedì sera. Nella sua proprietà in Maremma, a Scansano, dove si è ritirato da molto tempo. Il suo buen retiro dove possiede un’azienda agricola. In ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento di angioplastica. Ora Giulianone si trova nel ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022)sta. A dare buone notizie sullo stato di salute del giornalista e fondatore de il Foglio è laAnselma Dell’Olio. “È stabile, la nottata è trascorsae stamane haun”, ha raccontato.stae haunIl giornalista e volto televisivo per molti anni è ancora in prognosi riservata, ricoverato all’ospedale di Grosseto dopo l’infarto avuto giovedì sera. Nella sua proprietà in Maremma, a Scansano, dove si è ritirato da molto tempo. Il suo buen retiro dove possiede un’azienda agricola. In ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento di angioplastica. Orane si trova nel ...

