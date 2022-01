Gf Vip 6 | addio al “salvagente” Al voto in tre | ma non è come sembra

Advertising

rango_claudia : Si sperava che Gianmaria il suo addio dalla casa fosse il più lontano possibile ma ormai e imminente la sua decisio… - instaNewsIT : Dopo Manuel, un nuovo addio nella casa? #gfvip - infoitcultura : Manuel Bortuzzo a casa di Lulù dopo addio al GF Vip/ Grande gesto d'amore: 'Qui con…' - Donati7Nicola : RT @marilenagasbar1: @angy_imma @Majin79 @helaaria @AltraLely Ho dato un'occhiata al suo profilo ???????????????????????? detto da lei è pazzesco!!! Un… - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: @angy_imma @Majin79 @helaaria @AltraLely Ho dato un'occhiata al suo profilo ???????????????????????? detto da lei è pazzesco!!! Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip addio

Lo ha raccontato a cuore aperto durante la trentottesima puntata del Gfal quale sta ... È il mio modo di prendere il controllo", c'era scritto nel biglietto d', quello dedicato alla sua amata ......l'a tutti quanti, aveva salutato. Il problema è che Federica è caduta tra le sue braccia. Gianmaria è veramente di fronte ad un bivio, una sorta di sliding doors. - afferma l'autore del GF...Gianmaria Antinolfi abbandona il Grande Fratello Vip, la decisione ufficiale: ecco cosa è successo durante la diretta del reality show."Sentiva di non avere più significato, per lui la vita non significava nulla, non sentiva più il sapore del cibo e in un momento di lucidità mi aveva detto che voleva togliersi la vita" ...