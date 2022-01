Didattica digitale integrata | va rispettato l’orario settimanale Nessun obbligo “extra” in attività asincrone per il docente

Advertising

orizzontescuola : Didattica digitale integrata, va rispettato l’orario settimanale. Nessun obbligo “extra” in attività asincrone per… - ambrosinof3 : @valevalees @corzunino @AntonioBanfi1 La classe e' in DAD quando e' in quarantena. Se ci sono bambini a casa e altr… - MarcoRo26347295 : RT @Cassandra1078: Vorrei conoscere il genio che ha inventato la didattica digitale integrata e fargli fare un’ora di lezione con questa mo… - Toni_ct_1 : RT @Cassandra1078: Vorrei conoscere il genio che ha inventato la didattica digitale integrata e fargli fare un’ora di lezione con questa mo… - Cassandra1078 : Vorrei conoscere il genio che ha inventato la didattica digitale integrata e fargli fare un’ora di lezione con questa modalità. #DDI #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica digitale

Orizzonte Scuola

Tuttavia, in questa percentuale è incluso un 15,3 per cento di classi che ha svolto laintegrata, ossia con alunni e alunne in parte in presenza, in parte da remoto. A risultare in ...... con SPID, il Sistema Pubblico di Identità, tramite CIE, Carta d'Identità Elettronica o ...8 milioni le risorse destinate alle scuole della Regione Liguria, per il potenziamento della...La piattaforma di apprendimento digitale Preply ha pubblicato uno studio che fornisce informazioni su come le singole regioni sono preparate per offrire agli studenti le migliori condizioni per un e-l ...si tratta di un riconoscimento assegnato annualmente a realtà` artistiche, ambientali, produttive, culturali e sociali tipiche della terra di Toscana, ...