CORSPORT – Napoli, rinnovi Juan Jesus e Rrahmani: arrivano conferme (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Napoli punta ai rinnovo di Juan Jesus e Armir Rrahmani, Aurelio De Laurentiis ha già incontrato gli agenti dei calciatori. La situazione dei due calciatori è differente, perché Juan Jesus ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 con opzione per il rinnovo, mentre Rrahmani ha un accordo col Napoli fino al 2024. Entrambi i calciatori stanno avendo un buon rendimento, quindi il club non vorrebbe lasciarli sfuggire. Juan Jesus ha dato la sua disponibilità a restare, ma ha fatto capire che deve esserci anche la volontà della società. L'arrivo del difensore brasiliano al Napoli è stata un'autentica intuizione di Spalletti, che ha preso un giocatore di grande personalità e rendimento, col minimo ...

