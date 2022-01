Ciclismo, doppia operazione per Egan Bernal: osteosintesi e intervento maxillo-facciale. “Paziente in ripresa” (Di sabato 29 gennaio 2022) Egan Bernal si è sottoposto a due nuovi interventi chirurgici. Il colombiano, che settimana scorsa era andato a sbattere violentemente contro un pullman ed era già finito sotto i ferri in condizioni gravi (egli stesso ha dichiarato di avere avuto il 95% di possibilità di rimanere paraplegico), ha subito un paio di interventi secondari nella notte italiana. Il vincitore del Tour de France 2019 e dell’ultimo Giro d’Italia ha subito una procedura di osteosintesi, che ha riguardato la frattura del secondo metacarpo della mano destra, e un intervento maxillo-facciale per stabilizzare le fratture dento-alveolari della bocca. Ciclismo, parla Egan Bernal dopo l’incidente: “Ho rischiato la vita, al 95% dovevo rimanere paraplegico” Il ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022)si è sottoposto a due nuovi interventi chirurgici. Il colombiano, che settimana scorsa era andato a sbattere violentemente contro un pullman ed era già finito sotto i ferri in condizioni gravi (egli stesso ha dichiarato di avere avuto il 95% di possibilità di rimanere paraplegico), ha subito un paio di interventi secondari nella notte italiana. Il vincitore del Tour de France 2019 e dell’ultimo Giro d’Italia ha subito una procedura di, che ha riguardato la frattura del secondo metacarpo della mano destra, e unper stabilizzare le fratture dento-alveolari della bocca., parladopo l’incidente: “Ho rischiato la vita, al 95% dovevo rimanere paraplegico” Il ...

