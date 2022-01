Carlo Nordio, chi è? Moglie, figli, età e orientamento politico dell’ex magistrato candidato al Quirinale (Di sabato 29 gennaio 2022) Carlo Nordio, l’ex magistrato candidato al Quirinale, è stato inserito nella lista dei “quirinabili” da una Giorgia Meloni che ha lasciato intendere che se si muovono obiezioni anche su lui allora in mondo è fuori fuoco. E che inserendo un “non politico” in quota Veneto ha deciso di prendere le misure non solo al governo, ma anche alla coalizione. Ma chi è Carlo Nordio? Stiamo parlando di uno dei requirenti storici della magistratura italiana, noto in mainstream per essere un “duro e puro” dell’esercizio dell’azione penale. Carlo Nordio, chi è l’ex magistrato candidato al Quirinale? Carlo Nordio Trevigiano, classe 1947, entra in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 29 gennaio 2022), l’exal, è stato inserito nella lista dei “quirinabili” da una Giorgia Meloni che ha lasciato intendere che se si muovono obiezioni anche su lui allora in mondo è fuori fuoco. E che inserendo un “non” in quota Veneto ha deciso di prendere le misure non solo al governo, ma anche alla coalizione. Ma chi è? Stiamo parlando di uno dei requirenti storici della magistratura italiana, noto in mainstream per essere un “duro e puro” dell’esercizio dell’azione penale., chi è l’exalTrevigiano, classe 1947, entra in ...

