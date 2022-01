Calciomercato Napoli, designato l’erede di Insigne! (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Napoli pensa già al dopo Insigne, ormai separato in casa e già ufficializzato a Toronto. La vacanza che lascia il folletto azzurro è grande, per questo motivo ADL si sta muovendo già per sostituirlo con un profilo altrettanto promettente. Raspadori Sassuolo NapoliCome riporta Calciomercato.com, in questi giorni la società azzurra si siederà con il ds nero verde Carnevali, per pensare l’offerta migliore per soddisfare l’esigenze degli emiliani e del giocatore. Ormai, l’erede designato dell’azzurro campione d’Europa è stato scelto ed è Giacomo Raspadori. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilpensa già al dopo Insigne, ormai separato in casa e già ufficializzato a Toronto. La vacanza che lascia il folletto azzurro è grande, per questo motivo ADL si sta muovendo già per sostituirlo con un profilo altrettanto promettente. Raspadori SassuoloCome riporta.com, in questi giorni la società azzurra si siederà con il ds nero verde Carnevali, per pensare l’offerta migliore per soddisfare l’esigenze degli emiliani e del giocatore. Ormai,dell’azzurro campione d’Europa è stato scelto ed è Giacomo Raspadori. VINCENZO BONIELLO

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Quasi fatta per Mathias #Olivera: arriverà a giugno - SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - sportli26181512 : De Laurentiis e il Napoli con Mattarella: 'Buon lavoro a lui e Draghi per il risanamento del Paese': 'Ho sempre aus… - Darius1926 : ??Secondo la Gazzetta #Fabian avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo. ??Si parla di 3 milioni netti annui per 5 an… -