Calciomercato Lazio, sirene turche su un centrocampista! (Di sabato 29 gennaio 2022) Continua il mercato in uscita della Lazio. Il giocatore in questione è Akpa Akpro. Il centrocampista biancoceleste, rispetto ad inizio stagione, sta uscendo dai radar di Maurizio Sarri. Akpa Akpro LazioPer questo motivo i suoi procuratori lo hanno proposto al Galatasaray. La notizia di mercato è stata riportata da Galawelt, una radio turco-tedesca. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Continua il mercato in uscita della. Il giocatore in questione è Akpa Akpro. Il centrocampista biancoceleste, rispetto ad inizio stagione, sta uscendo dai radar di Maurizio Sarri. Akpa AkproPer questo motivo i suoi procuratori lo hanno proposto al Galatasaray. La notizia di mercato è stata riportata da Galawelt, una radio turco-tedesca. VINCENZO BONIELLO

Advertising

Gazzetta_it : Lazio-Luiz Felipe: l’accordo per il rinnovo è a un passo #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, chiusa nella notte la trattativa per il passaggio di #Muriqi al @RCD_Mallorca - DiMarzio : Prosegue la trattativa #Lazio-#Maiorca per #Muriqi: si può chiudere. Cifre e dettagli: - i2insider : ???? Muriqi lascia la Lazio Vedat Muriqi????(1994) attaccante della #sslazio va al Mallorca in prestito oneroso com dir… - LALAZIOMIA : Calciomercato, Akpa Akpro proposto al Galatasaray -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Lazio, per l'attacco piace Cabral: l'idea biancoceleste ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Lazio sta valutando le alternative per l'attacco come vice Immobile: piace Cabral dello Sporting Lisbona La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile, con Muriqi ormai diretto verso Mallorca. Tare sta lavorando su più fronti, ultimo è quello che porta in Portogallo. Ai biancocelesti piace Cabral, attaccante .

Milinkovic - Savic commenta il post di Vlahovic e scatena i tifosi: 'Vieni alla Juve' Sullo stesso argomento Calciomercato Juventus Juve, i tifosi chiamano Milinkovic E proprio su ... è quello di Milinkovic - Savic , centrocampista della Lazio e compagno di squadra di Dusan nella ...

Calciomercato Lazio, le ultime su Miranchuk Calciomercato.com Calciomercato, Akpa Akpro proposto al Galatasaray @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Continua il mercato in uscita della Lazio. Il giocatore in questione è Akpa Akpro. Il centrocampista biancoceleste, rispetto ...

ON AIR - Cassese: "Rrahmani vicino al rinnovo" A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Cassese, noto imprenditore. Chi sceglierà Mancini?"Da allenatore 'consumato', credo confermerà il gruppo che ha vinto l'Europeo. Punterà ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lasta valutando le alternative per l'attacco come vice Immobile: piace Cabral dello Sporting Lisbona Laè alla ricerca di un vice Immobile, con Muriqi ormai diretto verso Mallorca. Tare sta lavorando su più fronti, ultimo è quello che porta in Portogallo. Ai biancocelesti piace Cabral, attaccante .Sullo stesso argomentoJuventus Juve, i tifosi chiamano Milinkovic E proprio su ... è quello di Milinkovic - Savic , centrocampista dellae compagno di squadra di Dusan nella ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Continua il mercato in uscita della Lazio. Il giocatore in questione è Akpa Akpro. Il centrocampista biancoceleste, rispetto ...A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Cassese, noto imprenditore. Chi sceglierà Mancini?"Da allenatore 'consumato', credo confermerà il gruppo che ha vinto l'Europeo. Punterà ...