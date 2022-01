Caicedo | «Inter | non vedo l’ora Mi ha voluto Inzaghi»

(Di sabato 29 gennaio 2022) . Le prime parole nerazzurre dell’ex attaccante della Lazio Le prime parole di Felipeai microfoni diTv: le dichiarazioni dell’attaccante ecuadoriano arrivato in prestito dal Genoa.– «Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima di tutto Misterche ha fatto di tutto per avermi qui. Sono molto contento e nondi cominciare ad allenarmi e a giocare con l’, sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese ed essere il primo giocatore ecuadoriano qui all’. Sono molto contento e mi aspetto di fare bene».– «Ho lavorato con lui quattro anni alla Lazio e ora lo ritrovo qui all’. È stato molto importante, mi ha convinto subito quindi ...

MarcoBovicelli : #Inter, Felipe #Caicedo è arrivato al Coni per la seconda parte delle visite mediche: poi la firma sul contratto co… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - DiMarzio : #Calciomercato: l’?@Inter? chiude anche per #Caicedo, domani le visite mediche - mars98_ : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO @FelipaoCaicedo è un nuovo giocatore dell'Inter! ??????? ?? - lolopomerian4 : RT @Inter: ?? | MAGLIA Che numero avrà scelto @FelipaoCaicedo? ?? Scoprilo ora!?? -

Commenta per primo Dopo l'annuncio ufficiale, ecco le prime parole di Felipeda nuovo attaccante dell': 'Sono molto emozionato, veramente. Voglio fare bene e ringrazio innanzitutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Non vedo l'ora di cominciare ...Così, sul proprio sito, l'annuncia l'arrivo didal Genoa. L'ex attaccante della Lazio ritrova Inzaghi ed è già nella storia del club nerazzurro: mai l'aveva avuto un ecuadoriano ...Dal sito ufficiale del club nerazzurro si apprendono le prime parole dell'attaccante ecuadoriano con annessa scelta del numero di maglia."Sono molto emozionato di essere all'Inter, voglio fare bene". Queste le prime parole di Felipe Caicedo da giocatore dell'Inter. Nella giornata di venerdì le visite mediche e la firma per poi arrivare ...