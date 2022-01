Basket Serie A: Varese centra un colpo salvezza nel segno di Keene (Di sabato 29 gennaio 2022) Trento, 29 gennaio 2022 " Buona la prima sulla panchina della Openjobmetis Varese per Johan Roijakkers . Nel recupero della tredicesima giornata del campionato di Serie A , infatti, la compagine ... Leggi su quotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Trento, 29 gennaio 2022 " Buona la prima sulla panchina della Openjobmetisper Johan Roijakkers . Nel recupero della tredicesima giornata del campionato diA , infatti, la compagine ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket Serie A: Varese centra un colpo salvezza nel segno di Keene Trento, 29 gennaio 2022 " Buona la prima sulla panchina della Openjobmetis Varese per Johan Roijakkers . Nel recupero della tredicesima giornata del campionato di Serie A , infatti, la compagine varesina ha centrato un pesantissimo colpo salvezza andando a battere a domicilio 90 - 84 la Dolomiti Energia Trento , reduce dalla sconfitta rimediata in Eurocup pochi ...

Basket, Serie A1 2021/2022 18giornata: programma, date, orari e tv Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket . Una giornata spalmata su tre giorni: apre Virtus Bologna - Cremona sabato 29 gennaio, chiude Napoli - Trieste lunedì 31. Di seguito, il programma del weekend; tra ...

BiC: Prima uscita ufficiale di Riviera Rimini Finalmente Riviera Basket Wheelchair Rimini scenderà in campo per il Campionato Nazionale di serie B 2021/22. Dopo aver subito l’ennesimo rinvio di domenica scorsa la nostra formazione in carrozzina s ...

