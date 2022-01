Barcellona, UFFICIALE: Adama Traore torna in blaugrana (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Barcellona, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il ritorno in blaugrana di Adama Traore: il comunicato Il Barcellona, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il ritorno di Adama Traore. COMUNICATO – «FC Barcelona e Wolverhampton Wanderers hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Adama Traoré fino al 30 giugno 2022. I blaugrana pagheranno lo stipendio del giocatore e c’è un’opzione per rendere l’accordo definitivo. La presentazione di Adama Traoré come nuovo giocatore dell’FC Barcelona avverrà mercoledì 2 febbraio a porte chiuse. Il club annuncerà ulteriori dettagli a breve». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Il, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il ritorno indi: il comunicato Il, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il ritorno di. COMUNICATO – «FC Barcelona e Wolverhampton Wanderers hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatoreTraoré fino al 30 giugno 2022. Ipagheranno lo stipendio del giocatore e c’è un’opzione per rendere l’accordo definitivo. La presentazione diTraoré come nuovo giocatore dell’FC Barcelona avverrà mercoledì 2 febbraio a porte chiuse. Il club annuncerà ulteriori dettagli a breve». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Andre0___0 : UFFICIALE : Adama Traorè al #Barcellona, prestito per 6 mesi con diritto di riscatto a 30 mln per il #Wolverhampton. - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | UFFICIALE: i test di Barcellona a porte chiuse e senza copertura televisiva #F1inGenerale #F1 #F1Test #F12022 http… - CalcioNews24 : #Barcellona, ufficiale il ritorno di #AdamaTraore ? - calcioesport360 : ????? UFFICIALE, Adama Traore è un nuovo giocatore del Barcellona. L'attaccante arriva dal Wolverhampton in prestito… - CarloMartootchy : RT @GoalItalia: ??? UFFICIALE ??? Adama #Traoré torna al #Barcellona ?? -

