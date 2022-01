Amanda Sandrelli parla dell’aborto | ha perso suo figlio e ha rischiato di morire

(Di sabato 29 gennaio 2022)ospite a Verissimo hato, ha ricordato un momento difficile della sua vita, quando hasuoe halei stessa di. Una gravidanza extrauterina intra-murale, una gravidanza che non si interrompe nei primi mesi ma che va avanti, è raro ma purtroppo accade.racconta che era il primo, era sposata da un anno, era un bimbo tanto desiderato ma è stato un incubo. Aveva visto le sue manine, i piedini, aveva già confidenza con quel bimbo che sentiva muoversi. Non è stato semplice riprendersi da quel dolore.: “La convalescenza dopo l’aborto è stata lunga, ho avuto ...

tatysaid : Amanda Sandrelli sempre più identica alla madre, è una cosa impressionante. #Verissimo - PamyBocciolo : Si smette di essere una coppia ma non si smette di essere genitori. Amanda Sandrelli #verissimo - Maryss84 : Amanda Sandrelli è identica spiccicata al padre, sono proprio uguali cavolo #Verissimo - ortyzapple : Come assomiglia alla mamma la Amanda sandrelli! #verissimo

Ospite di Verissimo,ha raccontato il rapporto con i suoi due celeberrimi genitori, mamma Stefania e papà Gino Paoli. Proprio il rapporto con quest'ultimo è stato molto tormentato, anche per le assenze ...Ospite di Verissimo,ha raccontato la fine del matrimonio con Blas Roca - Rey. 'È stata dura, non è stato facile. - ha esordito la celebre attrice durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, spiegando ...Stefania Sandrelli e Gino Paoli sono i genitori di Amanda Sandrelli che rivela: "sono più simile, anche fisicamente, a mio padre. Ora parliamo molto di più… Da bambina non lo frequentavo" ...Dopo 18 anni di matrimonio, le cose non sono andate bene. Amanda, però, è stata in grado di riprendere in mano la sua vita.