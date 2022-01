Quirinale, Salvini: Mattarella indisponibile, Draghi stia a Chigi (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Non metto veti ma Sergio Mattarella ha ribadito 32 volte la sua indisponibilità, Mario Draghi lo preferirei a palazzo Chigi". Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Non metto veti ma Sergioha ribadito 32 volte la sua indisponibilità, Mariolo preferirei a palazzo". Lo ha detto Matteo, rispondendo alle domande dei giornalisti in ...

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - ZanAlessandro : #Casellati, mandata allo sbaraglio dal centrodestra e da un #Salvini che le sta sbagliando tutte. Ha preso in giro… - AlexBazzaro : Pd arrabbiato, Renzi arrabbiato. Sarà mica che Salvini sta facendo bene senza cadere in tranelli ed è l’unico a cer… - F_Rossi_ : Comunque non riesco a capacitarmi del perché #Salvini si sia fatto trascinare in questo trappolone. Oltretutto or… - Didos73 : RT @pietroraffa: +++ Per Salvini nuovo record mondiale di candidati bruciati in 24 ore ++++ #Quirinale -