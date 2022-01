Quirinale | Mattarella aumenta ancora consensi | superata quota 166**

Advertising

Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - GiovaQuez : 'Sergio #Mattarella resta il candidato del cuore del M5S'. Oggi come ieri, l'Italia è il Paese che amo ?? #Quirinale - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - manu_etoile : RT @Solocarmen1: Temo che alla fine cederanno su un nome fintamente condiviso ( cioè che piace alla sx) un ectoplasma tipo Mattarella o sim… - dariodangelo91 : Praticamente senza astensione del centrodestra rischiava di passare #Mattarella #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Mattarella

... giorni e orari Per organizzare alla perfezione una visita aloccorre sapere i giorni e ... Sergioha ampliato la parte di palazzo aperta alle visite. Oltre 110 mila metri quadrati ...Di Draghi, Casini ocome candidati per il"non parlo pubblicamente per un motivo molto semplice: in una situazione come questa qualunque nome io faccia e' un nome che ...Quirinale, oggi la quinta chiama. Il centrodestra ha scelto: voterà Casellati. Muro del centrosinistra: "Con lei si va al voto", ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Nell'incontro tra Enrico Letta, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si è discusso "di tutti i nomi" sul tavolo. "Si è discusso di Draghi, Mattarella, Casini e anche di Belloni ...