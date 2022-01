Ornella Vanoni e il triste retroscena su Gino Paoli | “è stata sua moglie a chiedermi…”

(Di venerdì 28 gennaio 2022). Due artisti straordinari, con una meravigliosa storia d’amore che li ha legati per sempre. A distanza di anni dalla fine del loro rapporto, la cantante milanese ha voluto ricordare quel periodo. Se li nomini separatamente sono due dei più grandi nomi della canzone italiana, se li metti uno accanto all’altro viene fuori anche una bellissima storia d’amore che li ha legati indissolubilmente e per sempre, anche quando la loro storia è terminata.sono entrambi nati nel 1934 e si sono conosciuti quando ne avevano soltanto 26 anni.-AltranotiziaSe per gli attori il set può diventare il luogo ...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale La Sinistra candida Riccardi? Ha più chance Ornella Vanoni. @stampasgarbi - Ariel745022841 : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - bhosonoconfusa : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - i9Jef : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana - Giu_ggiola : RT @antocaf: Iva Zanicchi a 82 anni fa sesso, Ornella Vanoni a 87 rolla le canne e voi trascorrete la serata bevendo una tisana -

Ultime Notizie dalla rete : Ornella Vanoni

a Verissimo: 'Di Sanremo2022 mi interessano Elisa, Mahmood, Morandi e Achille Lauro insieme alla Bertè'. La cantante,è una veterana del con ben otto edizioni sarà ospite domenica 30 ...è in ripresa dopo l'incidente in treno e racconta quanto ha ...(Instagram) La puntata domenicale, quella in onda su Canale 5 domenica 30 gennaio inizierà con un’ora di anticipo. Non più alle 16.30 bensì alle 15.30. Questa decisione da pa ...A inizio dicembre una brutta caduta ha bloccato Ornella Vanoni, un incidente in treno che le ha causato dolori atroci. Per settimane è rimasta a letto e oggi ha raccontato tutto sui social. Quattro se ...