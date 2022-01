O forse sei tu- Elisa: classe e eleganza eccellente (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alla 72 edizione di Sanremo non passerà di certo osservata la canzone O forse sei tu di Elisa. La straordinaria cantautrice sale alla ribalta italiana con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2001 con la splendida Luce (tramonti a nord ovest). Attualmente è una delle nostre artiste più apprezzate al mondo. Interprete tra le più versatili è stata capace di imporsi in Europa con brani in inglese e in Italia con pezzi più melodici. Miele- Giusy Ferreri: l’amore è una lotta spietata Elisa: gli inizi Elisa Toffoli è nata a Trieste il 19 dicembre 1977 sotto il segno del sagittario. Originaria di Monfalcone e residente in provincia di Gorizia, ha esordito a 19 anni con l’album Pipes & Flowers, ma è diventata famosa al grande pubblico a 23 con la vittoria al Festival di Sanremo 2001 grazie a Luce (tramonti a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alla 72 edizione di Sanremo non passerà di certo osservata la canzone Osei tu di. La straordinaria cantautrice sale alla ribalta italiana con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2001 con la splendida Luce (tramonti a nord ovest). Attualmente è una delle nostre artiste più apprezzate al mondo. Interprete tra le più versatili è stata capace di imporsi in Europa con brani in inglese e in Italia con pezzi più melodici. Miele- Giusy Ferreri: l’amore è una lotta spietata: gli iniziToffoli è nata a Trieste il 19 dicembre 1977 sotto il segno del sagittario. Originaria di Monfalcone e residente in provincia di Gorizia, ha esordito a 19 anni con l’album Pipes & Flowers, ma è diventata famosa al grande pubblico a 23 con la vittoria al Festival di Sanremo 2001 grazie a Luce (tramonti a ...

