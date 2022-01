Non ha il super green pass, la nipote di una deportata esclusa da una mostra sulla Shoah (Di venerdì 28 gennaio 2022) Livorno, 28 gen — Il super green pass mette alla porta la nipote di una superstite dei campi di concentramento: succede a Livorno, dove Sarah Rugiadi, nipote di Frida Misul — autrice nel 1946 di una delle prime testimonianze letterarie di deportati italiani nel campo di concentramento di Auschwitz — non potrà essere ammesso all’evento che commemora sua nonna perché sprovvista del pass vaccinale rafforzato che il governo ha reso obbligatorio per l’accesso ai musei. Ne dà lei stessa la notizia su Facebook: «Sono la nipote di Frida Misul, con mio padre da anni portiamo avanti la memoria anche testimoniando nelle scuole. Non sarò ammessa a questo evento che commemora mia nonna perché non basta certificare che non ho il Covid e non metto in pericolo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Livorno, 28 gen — Ilmette alla porta ladi unastite dei campi di concentramento: succede a Livorno, dove Sarah Rugiadi,di Frida Misul — autrice nel 1946 di una delle prime testimonianze letterarie di deportati italiani nel campo di concentramento di Auschwitz — non potrà essere ammesso all’evento che commemora sua nonna perché sprovvista delvaccinale rafforzato che il governo ha reso obbligatorio per l’accesso ai musei. Ne dà lei stessa la notizia su Facebook: «Sono ladi Frida Misul, con mio padre da anni portiamo avanti la memoria anche testimoniando nelle scuole. Non sarò ammessa a questo evento che commemora mia nonna perché non basta certificare che non ho il Covid e non metto in pericolo ...

