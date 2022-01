“Me l’ha proposto Marcello”: clamorosa confessione di Ida Platano! (Di venerdì 28 gennaio 2022) La dama di Uomini e Donne, Ida Platano, ha raccontato fin qui il suo percorso al dating show svelando una proposta di Marcello Ida Platano ha fatto un bel lungo percorso ad Uomini e Donne conoscendo più cavalieri e frequentando vari di loro, pur non riuscendo a trovare l’amore ed uscire definitivamente dal dating show. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) La dama di Uomini e Donne, Ida Platano, ha raccontato fin qui il suo percorso al dating show svelando una proposta diIda Platano ha fatto un bel lungo percorso ad Uomini e Donne conoscendo più cavalieri e frequentando vari di loro, pur non riuscendo a trovare l’amore ed uscire definitivamente dal dating show. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

AlfredoPedulla : #Kulusevski; la #Juve deve aprire al prestito con diritto e ancora non l’ha fatto. Al #Milan è stato proposto, per… - borghi_claudio : Ma il pd ha proposto Riccardi o Ricciardi? No perché visto l'andazzo... - incercadinick : Ma Pippo Baudo non l'ha proposto ancora nessuno? #Quirinale22 - francescomila18 : RT @ardigiorgio: Per salvini l’elezione del capo dello stato è una questione di pari opportunità. Dopo aver proposto pera “perché ha scritt… - CasoPensieri : @CriScarapucci Io vedo che Salvini, non ha calato nessun poker, ha proposto un candidato che non ha i voti, e che c… -