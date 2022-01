LIVE Sci alpino, Seconda Prova Garmisch 2022 in DIRETTA: partenza abbassata al superG, si inizia alle 11.30 (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09 LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO 2021-2022 1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1026 2 Petra Vlhová Slovacchia 10093 Sofia Goggia Italia 769 4 Sara Hector Svezia 6825 Federica Brignone Italia 659 6 Ramona Siebenhofer Austria 533 7 Lara Gut Svizzera 518 8 Michelle Gisin Svizzera 490 9 Ragnhild Mowinckel Norvegia 46510 Elena Curtoni Italia 458 11.06 Nella prima Prova disputata ieri Corinne Suter ha realizzato il miglior tempo precedendo di appena 6 centesimi Kira Weidle, terza posizione per l’altra elvetica Jasmine Flury a 30 . Seguono Romane Miradoli, Cornelia Huetter e Tamara Tippler. Nona posizione per Nadia Delago, migliore azzurra, che ha chiuso con un ritardo di 1?40, mentre la sorella Nicol ha concluso al quindicesimo posto a 1?76, Elena Curtoni diciottesima a 1?98, ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.09 LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO 2021-1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1026 2 Petra Vlhová Slovacchia 10093 Sofia Goggia Italia 769 4 Sara Hector Svezia 6825 Federica Brignone Italia 659 6 Ramona Siebenhofer Austria 533 7 Lara Gut Svizzera 518 8 Michelle Gisin Svizzera 490 9 Ragnhild Mowinckel Norvegia 46510 Elena Curtoni Italia 458 11.06 Nella primadisputata ieri Corinne Suter ha realizzato il miglior tempo precedendo di appena 6 centesimi Kira Weidle, terza posizione per l’altra elvetica Jasmine Flury a 30 . Seguono Romane Miradoli, Cornelia Huetter e Tamara Tippler. Nona posizione per Nadia Delago, migliore azzurra, che ha chiuso con un ritardo di 1?40, mentre la sorella Nicol ha concluso al quindicesimo posto a 1?76, Elena Curtoni diciottesima a 1?98, ...

Advertising

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Seconda Prova Garmisch 2022 in DIRETTA: si parte alle 11.30, #Brignone e le azzurre studiano la K… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Garmisch 2022 in DIRETTA: ultimo test per Brignone Curtoni e le Delago - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: Suter precede Weidle italiane attardate - #alpino #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: si parte alle 11.30 con Brignone Curtoni e le Delago -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen, vince Strasser! Quinto Vinatzer, fuori Razzol… -